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Dünya

Kanada, TikTok için harekete geçti

Kanada, güvenlik riskleri gerekçesiyle TikTok'un ticari faaliyetlerini yasaklama kararı aldı.

IHA7 Kasım 2024 Perşembe 11:35 - Güncelleme:
Kanada, TikTok için harekete geçti
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Çinli sosyal medya platformu TikTok, farklı ülkelerde yasaklanmaya devam ediyor. Kanada hükümeti ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek TikTok'un ülkedeki ticari faaliyetlerinin yasaklanmasına ve ofislerinin kapatılmasına karar verdi. Ancak Kanada vatandaşlarının uygulamaya erişimine ve içerik oluşturmasına yönelik bir engel olmadığı belirtildi.

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne yaptığı açıklamada, kararın inceleme sırasında toplanan bilgi ve kanıtlar ile güvenlik ve istihbarat kurumları ile diğer hükümet ortaklarının tavsiyeleri doğrultusunda alındığını söyledi. Sosyal medya uygulamasını kullanma kararının ise Kanadalıların kişisel tercihi olduğunu kaydeden Champagne, Kanadalıların kişisel bilgilerini koruyacak uygulamaları kullanmalarının önemli olduğunu ifade etti.

TikTok tarafından yapılan açıklamada ise karara mahkemede itiraz edileceği belirtildi. TikTok sözcüsü yaptığı açıklamada, "TikTok'un Kanada ofislerini kapatmak ve yüzlerce iyi maaşlı yerel işi yok etmek kimsenin çıkarına değil. Bu karar yalnızca buna neden olacak" dedi.

TikTok'un ülkede biri Toronto'da diğeri Vancouver'da olmak üzere iki ofisi bulunuyor.

Kanada Şubat 2023'te de gizlilik ve güvenlik açısından kabul edilemez düzeyde risk oluşturduğu gerekçesiyle TikTok uygulamasının hükümete ait cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. Kanada hükümeti geçtiğimiz yıl TikTok'un Kanada'ya yatırım yapma ve iş birliklerini genişletme planına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Kanada yasalarına göre hükümet TikTok gibi yabancı kurumlardan kaynaklanan ulusal güvenlik risklerini değerlendirebilir.

ÜLKELERDEN YASAK KARARI

TikTok'un dünya çapında kullanıcı bilgilerini Çin hükümetiyle paylaşabileceği yönündeki endişeler nedeniyle geçtiğimiz yıl bazı ülkeler uygulamaya yasak getirmişti. Belçika, Norveç, İngiltere, Yeni Zelanda 2023 Mart'ta TikTok'un hükümete ait telefon ve elektronik cihazlarda kullanılmasını yasaklamıştı. İsveç Savunma Bakanlığı da güvenlik endişeleri nedeniyle personelin iş telefonlarında TikTok uygulamasını kullanmasının yasaklandığını duyurmuştu. Nisan 2023'te ise Avustralya, federal hükümete ait cihazlarda TikTok uygulamasının kullanılmasını yasaklamıştı. 2023 Mayıs'ta da ABD'nin Montana eyaleti TikTok uygulamasının kullanımı yasaklayarak, ülkede TikTok'a yasak getiren ilk eyalet olmuştu. ABD Başkanı Joe Biden ise bu yıl Nisan ayında TikTok'un yasaklanmasını öngören yasayı imzalamıştı.

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