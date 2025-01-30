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Dünya

Kanada, Trump'a resti çekti: ''Güçlü cevap'' verilecek

Kanada'nın istifa edeceğini açıklayan Başbakanı Justin Trudeau, Ottawa hükümetinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi getirmesi halinde 'güçlü ve ulusal yanıt' vereceğini bildirdi.

AA30 Ocak 2025 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
Kanada, Trump'a resti çekti: ''Güçlü cevap'' verilecek
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Trudeau, X sosyal medya platformundan, Trump'ın Kanada ürünlerine uygulamayı planladığı yüzde 25'lik gümrük vergisine ilişkin açıklamada bulundu.

Bu verginin hayata geçirilmesi halinde Kanada'nın tüm bölgelerinin etkileneceğine dikkati çeken Trudeau, eyalet liderleriyle konuyu görüştüğünü ve yetkililerin bunu önlemek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Trudeau, "Gerekirse hepimiz güçlü ve ulusal bir yanıt vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Trump, göreve başladığı ilk gün, "Meksika ve Kanada için yüzde 25'lik (tarife) bir oran düşünüyoruz. 1 Şubat'ta uygulayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Trump, ilk döneminde Kanada'ya yönelik daha yüksek tarifeler uyguladığında da Ottawa yönetimi, 2018'de milyarlarca dolarlık yeni vergileri ABD'ye karşı misilleme olarak duyurmuştu.

  • Justin Trudeau
  • gümrük vergisi
  • ulusal yanıt

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