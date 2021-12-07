Kanada uyardı: Bu tüm devletler için büyük tehlike

TRT Haber 7 Aralık 2021 Salı 10:49 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 10:49

Tüm dünyada siber saldırılar, kritik kurumlara yönelerek sistemleri çökertmeyi sürdürüyor.

ABD'de güvenlik, sağlık sektörlerine ve boru hatlarına yapılan saldırıların ardından fidye yazılımcılarına yüklü miktarda ödeme yapılmak zorunda kalınması, dünyayı tedirgin ediyor.

Sistemleri kilitleyen sanal korsanlar, fidye talebinde bulunuyor.

Kritik bilgileri de ele geçiren fidye yazılımcıları tüm devletler için büyük bir tehlike oluşturuyor.

TRT Haber'in derlediği habere göre, siber saldırıların daha da artacağı konusunda bir kritik uyarı ise Kanada'dan geldi.

Kanada İletişim Güvenliği Kurumu (CSE), fidye yazılımcılarının Kanada ve müttefikleri için hem güvenlik hem de ekonomik riskler oluşturduğunu söyledi.

CSE'nin bir birimi olan Kanada Siber Güvenlik Merkezi tarafından yayımlanan bir raporda, "Fidye yazılımcıları, kritik altyapıların da aralarında bulunduğu hedeflerinde büyük olasılıkla giderek daha agresif hale gelecekler." ifadesi kullanıldı.

Ajans, bu yıl 1 Ocak ile 16 Kasım arasında Kanadalılara karşı 235 fidye yazılımı saldırısının yaşandığını bildirdi.

2021'de, bir fidye yazılımı olayından kurtulmanın küresel ortalama toplam maliyeti 2 kat artarak 1,8 milyon ABD dolarına ulaştı.

RUSYA, ÇİN VE İRAN'A SUÇLAMA

Ajans, Rusya, Çin ve İran'daki aktörlerin büyük bir tehdit oluşturduğuna dair önceki açıklamaları yineledi ve Rus yönetimini eleştirdi.

Açıklamada, "Rus istihbarat servisleri ve kolluk kuvvetleri, siber suçluları işe alarak ilişkilerini sürdürüyor ve saldırılarını Rusya dışında bulunan hedeflere odakladıkları sürece neredeyse cezasız kalmalarına izin veriyor." dedi.