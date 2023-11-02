İSTANBUL 19°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2023 Perşembe / 19 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,357
  • EURO
    30,1648
  • ALTIN
    1806
  • BIST100
    7663.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada ve ABD'ye ait gemiler Tayvan Boğazı'nı geçti
Dünya

Kanada ve ABD'ye ait gemiler Tayvan Boğazı'nı geçti

ABD ve Kanada donanmalarına ait iki savaş gemisinin Tayvan Boğazı'ndan geçtiği bildirildi.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 17:43 - Güncelleme:
Kanada ve ABD'ye ait gemiler Tayvan Boğazı'nı geçti
ABONE OL

ABD'nin Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze taşıyan USS Rafael Peralta muhribi ile Kanada Kraliyet Donanmasına ait 'Halifax' sınıfı Ottowa firkateyninin, 1 Kasım'da Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı" belirtildi.

Açık denizde seyrüsefer ve uçuş serbestisinin geçerli olduğu sulardan yapılan geçişin uluslararası hukuka uygun olduğu vurgulanan açıklamada, gemilerin Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin kara sularında olmayan bir koridoru kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, "USS Ralph Johnson ve HMCS Ottowa'nın Tayvan Boğazı'ndan geçişi, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte özgür ve açık Hint-Pasifik'e bağlılığının göstergesidir." ifadesine yer verildi.

- ÇİN'DEN TEPKİ

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan Boğazı'nın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığınca yapılan açıklamada, geçişin "kamuoyuna gösteriş" amaçlı olduğu savunuldu.

Gemilerin, Çin savaş uçakları ve gemileri yasalara ve kurallara uygun olarak takibe alındığı ve izlendiği kaydedilen açıklamada, "Komutanlığa bağlı askerler daima teyakkuzdadır, ulusal egemenlik ve güvenliği, bölgesel barışı ve istikrarı kararlılıkla koruyacaktır." denildi.

Tayvan Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, gemilerin boğazdan geçişini doğrularken Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasındaki durumun "normal" olduğunu bildirdi.

Geçiş, ABD ve Kanada savaş gemilerinin bu yıl Tayvan Boğazı'ndaki üçüncü seyir faaliyeti oldu.

ABD'nin USS Chung-Hoon muhribi ile Kanada'nın HMCS Montreal firkateyni 3 Haziran'da Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Geçiş sırasında Çin donanmasına ait bir savaş gemisinin, Amerikan gemisinin pruvasından yaklaşarak yolu kesmek üzere manevra yapması tehlikeli yakınlaşmaya yol açmıştı.

ABD'nin "Arleigh Burke' sınıfı güdümlü füze muhribi USS Ralph Johnson, 9 Eylül'de yine HMCS Ottowa ile Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası ve Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına karşı çıkıyor. ABD donanmasının bölgedeki seyir ve keşif faaliyetleri iki ülke arasında gerginliğe sebep oluyor.

  • savaş gemisi geçiş
  • Tayvan Boğazı
  • ABD-Kanada donanması

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.