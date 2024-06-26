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Dünya

Kanada ve Suudi Arabistan cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkedeki İranlıların oy kullanmasına izin vermedi

İran yönetimi, 28 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için ülke dışında 344 noktada sandıklar kurulduğunu açıklarken, Kanada ile Suudi Arabistan'ın İranlıların oy kullanması için izin vermediğini söyledi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Kanada ve Suudi Arabistan cumhurbaşkanlığı seçimi için ülkedeki İranlıların oy kullanmasına izin vermedi
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İran'da halk, İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sandık başına gitmeye hazırlanırken, İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi , Kanada ile Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için izin vermediğini söyledi.

Vahidi, başkent Tahran'da yaptığı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimi için ülke dışında 344 noktada İran vatandaşlarının oy kullanacağını belirtti.

Şu ana kadar yalnızca Kanada ve Suudi Arabistan'ın bu ülkelerdeki İranlıların oy kullanması için sandıkların kurulmasına izin vermediğini aktaran Vahidi, "İnsan haklarını savunduğunu iddia eden Kanada, vatandaşlarımızın oy kullanma hakkını kabul etmiyor. Suudi Arabistan'da hac ziyareti için önemli sayıda vatandaşımız bulunuyor ancak Suudi Arabistan henüz bu ülkedeki vatandaşlarımızın oy kullanmasını kabul etmedi. Bu sorunun çözüleceğini umuyoruz" dedi.

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