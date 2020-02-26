Kanada'da 3,2 milyon kişi yoksul

AA 26 Şubat 2020 Çarşamba07:41 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 07:41

Kanada İstatistik Kurumunca yapılan araştırmada, ülkedeki ulusal yoksulluk oranının 2018 yılında bir önceki yıla göre azalarak yüzde 9,5'ten yüzde 8,7'ye gerilediği belirtildi. Kaydedilen azalmaya rağmen 2018 itibariyle ülke genelinde toplam 3 milyon 260 bin kişinin yoksulluk içinde yaşadığı ortaya çıktı.

Araştırmada, yoksulluk sınırının dört kişilik ortalama bir aile için yıllık 61 bin 400 Kanada doları (283,7 bin TL) olduğu da vurgulandı.

- AİLENİN DAĞILMASI ÇOCUKLARI SAVUNMASIZ BIRAKIYOR



Araştırmada, 560 bini aşkın çocuğun yaşadığı yoksulluk sorununa işaret edilerek, "anne veya babasından birisiyle yaşamak zorunda kalan çocukların yoksulluğa karşı daha savunmasız kaldığı" sonucuna varıldı.

Anne ve babası ile birlikte bir aile ortamında yaşayan çocuklarda belirlenen yoksulluk oranının yüzde 5,8 olduğu aktarılan araştırmada, söz konusu oranın ayrılmış aile çocuklarında yüzde 26,2'ye ulaştığı belirlendi.

- YOKSUL ÇOCUKLARA KAHVALTI VERİLİYOR



Öte yandan, ülke genelinde sosyal bir sorun olarak varlığını hissettiren yoksulluk sorunu nedeniyle birçok ilkokulda okula aç gelen çocuklar için kahvaltı ve meyve servisi yapılıyor. Okulların yoğun olduğu bölgelerdeki kilise, yardım kuruluşu ve ailelerin katkılarıyla verilen hizmete, devlet kurumları da farklı programlarla destek sağlıyor.

Yoksulluk içinde yaşayan ailelere, eyalet veya federal hükümet bütçesinden mali yardımda bulunulurken, Kanada genelinde yaygın olarak faaliyet gösteren ve Gıda Bankası denilen organizasyonlar da geliri olmayan veya düşük gelirlilere ücretsiz yiyecek, giyecek ve temizlik malzemesi yardımında bulunuyor.

