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Dünya

Kanada'da çocuk mezarlığı! Eski yatılı kilise okulunda 114 çöküntü tespit edildi

Kanada'nın kuzey Ontario eyaletinde yıllar önce yerli çocukların eğitim gördüğü eski yatılı kilise okulunun arazisindeki radar çalışmalarında çocuk mezarı olduğu değerlendirilen 114 çöküntü belirlendi.

AA17 Ocak 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Kanada'da çocuk mezarlığı! Eski yatılı kilise okulunda 114 çöküntü tespit edildi
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McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nda araştırmalar yapan Wiikwogaming Tiinahtiisiiwin Proje Ekibi, ulaştıkları bulgulara ilişkin basına açıklamada bulundu.

Açıklamada, radarla toprak altında ve üstünde yapılan incelemelerde eski McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nun sahasında çocuk mezarı olduğu düşünülen 114 işaretsiz noktanın tespit edildiği bildirildi.

Okula ait arazi ve mezarlık alanındaki mezara benzeyen çöküntülerin 70'inden fazlasının 140 santimetre ya da daha kısa olduğu ve muhtemelen çocuk mezarı olabileceği kaydedildi.

Ekip, ayrıca tarihi araştırmaların eski McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu'nun arazisinde gömülü 165 kişinin isimlerini ortaya çıkardığını hatırlattı.

McIntosh Kızılderili Yatılı Okulu, 1800'lerin başında hükümet tarafından kurulan ve çoğu Katolik Kilisesi tarafından yönetilen yaklaşık 130 Kızılderili Yatılı Okulundan biriydi.

- 150 BİNDEN FAZLA YERLİ ÇOCUK, AİLELERİNDEN ZORLA KOPARILARAK YATILI KİLİSE OKULUNDA ALIKONULDU

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedilerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması için 2008'de Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu.

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulunda faaliyet gösterdikleri yıllarda 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu ifade edilmişti.

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