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Dünya

Kanada'da İslamofobi dehşeti! Cami yakınında imamı hedef aldılar

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), British Columbia eyaletinin Victoria kentinde bir imamın cami yakınlarında İslamofobik saldırıya uğradığını duyurdu. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Haziran 2026 Pazar 09:54 - Güncelleme:
Kanada'da İslamofobi dehşeti! Cami yakınında imamı hedef aldılar
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NCCM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada imam Sheikh Ebrahim'in, caminin yakınlarında park halindeki aracında olduğu sırada kapısının zorla açıldığı belirtilerek, saldırganın Müslüman karşıtı sözler sarf ettiği ve "Ülkene geri dön!" diye bağırdığı bildirildi.

İmama yönelik saldırının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, "Bu, ayrıca artan Müslüman karşıtlığının her gün topluluklarımız için oluşturduğu tehlikeyi açıkça gözler önüne sermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, şaşırtıcı sıklıkla gerçekleşen benzeri olaylara tahammül edilemeyeceğinin altı çizilerek yöneticilere bu şiddete karşı çıkmaları ve Müslüman karşıtlığı konusunda somut adımlar atmaları için çağrı yapıldı.

Olaya ilişkin yetkililerle görüşüldüğü, polisin bir şüpheliyi gözaltına aldığı bilgisi paylaşıldı.

  • İslamofobi
  • İmam Saldırısı
  • Victoria
  • NCCM
  • İslamofobik Saldırı
  • British Columbia

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