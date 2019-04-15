Kanada’da İslamofobi silahlandı

Kanada’daki bir haber sitesinin yaklaşık 8 ay süren araştırmayla ortaya çıkardığı İslam karşıtı grubun “Savaş arkadaşlarıyız, hayatımızın mücadelesinin ortasındayız” sloganıyla hareket ettiği bildirildi. Grup liderlerinden Robert Welling, Kanada hükümetinin kendilerini “yerli teröristler” olarak gördüğünü belirterek, “Zamanı gelirse ve güç kullanıp harekete geçmemiz gerekirse, bunu yaparız” ifadesini kullandı. Welling, Kanada genelinde 16 camiyi “aktif olarak izlediklerini de vurguladı.

1600 ÜYESİ VAR

Habere göre, adını, 2008’de Barack Obama’nın ABD Başkanı seçilmesinin ardından kurulan aynı adlı paramiliter örgütten alan grup, Kanada’da ise 2015’te Justin Trudeau’nun iktidara gelmesinden sonra kuruldu. Amerikan Kurtuluş Savaşı’nda İngilizlere karşı savaşan yüzde 3 oranındaki nüfus ile ilgili efsaneyi kendilerine rehber ve isim olarak alan grup, ilk olarak sosyal medyada örgütlenerek kendinden söz ettirdi. Grup, Toronto ve Montreal başta olmak üzere Kanada’nın büyük kentlerinde neredeyse her hafta en az bir gösteri yaparak, eylem ve söylemleri ile taraftar toplamaya çalışıyor. Bu arada, grubu yakından takip eden Antifa isimli anti-faşist görüşlü karşıt grup ise büyük kentlerdeki aşırı sağcı ve İslamofobik gösterilere, karşı gösteri ile cevap veriyor. Grubun, sadece Alberta’da bin 600’den fazla üyesi olduğu belirtiliyor.

TEHLİKE ÇOK CİDDİ

Söz konusu faaliyetlerin “yalnız kurt” olarak nitelendirilen bireysel saldırganları cesaretlendirdiğini belirten uzmanlar, tehlikenin ciddi ve büyük olduğunu kaydetti.