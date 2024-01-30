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Dünya

Kanada'da İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşanıyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkede Müslümanlara yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşandığını belirtti.

AA30 Ocak 2024 Salı 11:56 - Güncelleme:
Kanada'da İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşanıyor
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Başbakan Trudeau, "İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü" kapsamında yazılı açıklama yayımladı.

Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne 29 Ocak 2017'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenleri anan Trudeau, ölenlerin ailelileri ve yakınlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Trudeau, "Son aylarda, Kanada'da Müslümanlara yönelik nefret söylemi, ayrımcılık ve İslamofobi'de rahatsız edici bir artış yaşandı." ifadesini kullandı.

Yaşanan artışın kabul edilemez olduğunu kaydeden Trudeau, Kanadalıların evlerinde, toplum içinde ve ibadet yerlerinde kendilerini güvende hissedebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Öte yandan, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM), X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kanadalı yetkililere nefret olaylarının önlenmesi ve İslamofobi'ye karşı mücadele edilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

OLAY

Quebec City kentinde 29 Ocak 2017'de, Quebec City İslami Kültür Merkezi Camisi'ne silahlı saldırı düzenleyen Alexandre Bissonnette, içeride ibadet eden cemaati otomatik silahlarla tarayarak 6 kişiyi öldürmüş ve 19 kişiyi yaralamıştı. Olaydan sonra kaçan saldırgan, polis tarafından yakalanmıştı.

İfadesinde saldırıyı kabul eden Bissonnette, "Daha fazla insan öldürmediğim için pişmanım." demişti.

Saldırıda, Mamadou Tanou Barry (42), Abdelkerim Hassane (41), Khaled Belkacemi (60), Aboubaker Thabti (44) Azzeddine Soufiane (57) ve Ibrahima Barry (39) hayatını kaybetmişti.

Trudeau hükümeti, 2021'de aldığı kararla saldırının yıl dönümü olan 29 Ocak tarihini, "İslamofobiye Karşı Eylem ve Ulusal Anma Günü" ilan etmişti.

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