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Dünya

Kanada'da korkutan görüntü: Orman yangınında ateş hortumu çıktı

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki orman yangını sırasında ateş hortumu çıktı.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 22:27 - Güncelleme:
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Kanada orman yangınlarıyla boğuşuyor. British Columbia eyaletindeki yangınlar devam ederken, Downton Gölü'nde ateş hortumu oluştu. British Columbia İtfaiye Servisinden yapılan açıklamada, dağdan gelen soğuk cephenin Gun Gölü'nden geçerek Downton Gölü civarında devam eden yangında sırasında ateş hortumuna yol açtığı belirtildi. Ateş hortumunun nadiren görüldüğü vurgulandı.

Özellikle orman yangınları gibi ısının yüksek olduğu bölgelerde türbülanslı hava koşullarının da bulunuyor olması, ateşten girdapların oluşmasına neden oluyor. Ateş hortumu ayrıca sıcaklık farkından dolayı çevrelerinde hızı saatte 100 kilometreye varabilen rüzgarların oluşmasına yol açıyor.

ÜLKE GENELİNDE 15.4 MİLYON HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Kanada Kurumlararası Orman Yangını Merkezi (CIFFC) verilerine göre ülke genelindeki bin 33 noktada alevlerle mücadele sürüyor. Yangınlardan 658'i kontrolden çıkarken, 222'si ise kontrol altına alındı. Aktif yangınların çoğu 374 yangın ile British Columbia, 237 ile Kuzeybatı Toprakları, 143 ile Yukon'da devam ediyor. Ülkede bu yıl şimdiye kadar 5 bin 875 orman yangını çıkarken, 15.4 milyon hektarlık alan kül oldu.

2023 orman yangını sezonunun "ülke tarihinin en kötü orman yangını sezonu" olduğu ifade edildi.

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