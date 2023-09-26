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Dünya

Kanada'da ''Nazi'' skandalı! Başbakan Trudeau tepki gösterdi: Utanç verici

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Parlamentoda yapılan oturumda, eski Nazi askeri Yaroslav Hunka'nın alkışlanmasını 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

AA26 Eylül 2023 Salı 10:30 - Güncelleme:
Kanada'da ''Nazi'' skandalı! Başbakan Trudeau tepki gösterdi: Utanç verici
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Parlamentosunda yaptığı konuşmanın ardından Avam Kamarası Başkanı Anthony Rota'nın, Hunka'dan "kahraman" olarak bahsetmesi ve tüm üyelerin Hunka'yı alkışlamasının yankıları sürüyor.

Kanada basınındaki haberlere göre, Trudeau, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Olanlar son derece üzücü. Kanada Parlamentosu ve tüm Kanadalılar için çok utanç verici." yorumunu yaptı.

- ROTA'YA İSTİFA ÇAĞRILARI

Söz konusu olayın ardından Hunka'yı oturuma davet eden ve burada alkışlattıran Rota'ya yönelik istifa çağrıları da sürüyor.

Demokrat Milletvekili Peter Julian, Parlamentoda yaptığı konuşmada, olayı "affedilemez bir hata" olarak nitelendirerek, Rota'nın istifa etmesi gerektiğini savundu.

Muhafazakar Milletvekili Pierre Poilievre de yaptığı açıklamada, Rota'nın istifa etmesi gerektiğini belirtirken, Trudeau'yu da sorumluluk üstlenmemekle suçladı.

- NE OLMUŞTU?

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 22 Eylül'de Kanada Avam Kamarasında yaptığı konuşmanın ardından Rota, salonda bulunan 98 yaşındaki Yaroslov Hunka'yı "savaş kahramanı" olarak tanıtmış ve kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür etmişti.

Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Rota, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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