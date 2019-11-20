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Kanada'da öğretmenler dini sembol yasağına karşı dava açtı

Kanadalı öğretmenler, Quebec eyaleti hükümetince hazırlanan ve haziran ayında yasalaşan dini sembolleri yasaklayan kanunun iptali için dava açtı.

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Eyalet genelinde 44 bin üyeyle öğretmenlerin en güçlü örgütlerinden biri olan Özerk Eğitim Federasyonu'nun Başkanı Sylvain Mallette, "Bill 21'' olarak bilinen kanunun öğretmenlerin işlerini ve çalışma koşullarını tehlikeye attığını söyledi.

Federasyonun avukatı Remi Bourget, “Mahkemenin üyelerimizin haklarının bu hükümet tarafından ihlal edildiğini ilan etmesini istiyoruz. Quebec eyaletindeki öğretmenlerin yüzde 75'i kadındır. Bu kanundan etkilenecek kişilerin tamamı olmasa da büyük çoğunluğu kadındır. Elbette, din özgürlüğü hakkının yanında aynı zamanda eşitlik hakkı da engellenmektedir.’’ dedi.

Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi ve bazı sivil toplum kuruluşları da iptal için dava açmıştı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yasaya karşı olduğunu açıklamıştı.

Dini sembollerin kullanımını yasaklayan yasa teklifi Quebec Eyalet Meclisinde haziran ayında yapılan oylamada kabul edilmişti. Quebec eyaletinde iktidarda bulunan Avenir Quebec koalisyon hükümeti tarafından getirilen kanunla, öğretmenler, hakimler, polis memurları, gardiyanlar ve bazı kamu görevlilerinin mesai saatleri boyunca dini anlam ifade eden başörtüsü, peçe, haç veya kipa kullanmaları yasaklanmıştı. Yasa ile peçe takan kadınların da yüzlerini açmadıkları sürece kamu hizmetlerinden yararlanamayacakları hükmü getirilmişti.

Eyalette yapılan bir araştırmada, yasanın uygulamaya başlamasının ardından Montreal’de işlenen nefret suçlarının yüzde 58’inin Müslümanları hedef aldığı ortaya çıkmıştı.

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