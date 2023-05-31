İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Haziran 2023 Perşembe / 13 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,8909
  • EURO
    23,0039
  • ALTIN
    1314.55
  • BIST100
    4886.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'da okul gezisi faciaya dönüştü: 17 çocuk yaralandı
Dünya

Kanada'da okul gezisi faciaya dönüştü: 17 çocuk yaralandı

Kanada'da okul gezisi sırasında yaklaşık 5 metre yükseklikteki bir yapıdan düşen 16'sı çocuk toplam 17 kişi yaralandı.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 23:54 - Güncelleme:
Kanada'da okul gezisi faciaya dönüştü: 17 çocuk yaralandı
ABONE OL

Kanada'nın Manitoba eyaletinde yer alan Winnipeg kentinde yer alan Whittier Park'a düzenlene okul gezisi sırasında çok sayıda öğrenci yüksekten düşerek yaralandı. St. John's-Ravenscourt Okulu öğrencilerinden oluşan bir grubun, tarihi Fort Gibraltar'ı ziyaretleri sırasında yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki bir yapıdan düştüğü ve 16'sı çocuk toplam 17 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Winnipeg Çocuk Hastanesi'nden Dr. Karen Gripp yaptığı açıklamada, çocukların 10 ila 11 yaşları arasında olduğunu ve hayati tehlikesi olmayan yaralar aldıklarını söyledi. Gripp, bir hastanın gözlem için hastanede tutulduğunu, diğerlerinin ise bugün taburcu edildiğini veya taburcu edileceğini açıkladı. Yetkililer, çocukların nasıl düştüğüne dair henüz net bilgi olmadığını ifade etti.

Manitoba Başbakanı Heather Stefanson, "Düşüncelerimiz, bugün Fort Gibraltar'da meydana gelen korkunç kazadan etkilenen St. John's Ravenscourt'un tüm öğrencileri, öğretmenleri ve aileleriyle birliktedir" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.