Kanada'da Omicron varyantı görüldü

DHA 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 29 Kasım 2021 Pazartesi 11:14

Kanada Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos, tespit edilen Omicron varyantlı vakalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanada Halk Sağlığı Kurumu, Ontario'da endişe verici Omicron varyantının taşıyan iki vakayı doğruladı. Eyaletler ve bölgelerle izleme ve testler devam ederken, bu varyantın diğer vakalarının Kanada'da bulunması bekleniyor" dedi.

OMICRON VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron (B.1.1.529) varyantının ilk olarak Güney Afrika'da tespit edildiğini ifade etti. Varyantın ismi başta 'Nu' olarak biliniyordu. DSÖ, Omicron varyantının Delta ve diğer varyantlara göre daha hızlı yayılıp yayılmadığının henüz belli olmadığı bilgisi paylaştı. Bunun yanında Omicron varyantına karşı aşıların ne denli etkili olup olmadığının belirlenmesi konusunda çalışmaların sürdüğü bildirildi.