Kanada'da orman yangını felaketi: Binlerce insan yerinden oldu

Kanada'da orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kanada'nın batısında yer alan Manitoba eyaletinde çıkan orman yangınları nedeniyle acil durum ilan edildi. Hızla yayılan yangın nedeniyle binlerce insan evlerini terk etmek zorunda kaldı.

SWAN HİLLS KASABASINDA BİN 600 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Eyaletin kuzeyinde yer alan Swan Hills kasabasında pazartesi gününden bu yana bin 600 hektarlık alan küle döndü. Yaklaşık bin 200 kişinin yaşadığı Swan Hills için Pazartesi akşamı tahliye emri verildi. Bölgede faaliyet gösteren petrol ve gaz üretici firması Aspenleaf Energy, aynı gün yangın nedeniyle operasyonlarını geçici olarak durdurduğunu ve günde yaklaşık 4 bin varil petrol eşdeğeri üretimi kapattığını açıkladı.