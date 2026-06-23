İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Haziran 2026 Salı / 8 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4839
  • EURO
    53,1889
  • ALTIN
    6195.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Kanada'da silahlı saldırı: 1'i polis 2 ölü

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis ve 1 sivil hayatını kaybetti, 1 polis ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü.

IHA23 Haziran 2026 Salı 06:55 - Güncelleme:
Kanada'da silahlı saldırı: 1'i polis 2 ölü
ABONE OL

Kanada'nın Montreal kentinde silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Kimliği henüz açıklanmayan bir şüpheli, öğlen saatlerinde Côte-des-Neiges semtinde etrafa ateş açtı. Olay sırasında 1 polis ve 1 sivil hayatını kaybederken, 1 polis ise yaralandı. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürüldü. Montreal Polis Şefi Fady Dagher, 24 yıl aradan sonra ilk kez kentte görev başındaki bir polis memurunun öldürüldüğünü belirterek yaşananları "kabus" olarak niteledi.

Quebec Eyaleti Kamu Güvenliği Bakanı Ian Lafrenire ise "Şu an için saldırganın amacının ne olduğunu gerçekten bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.

KANADA BAŞBAKANI CARNEY TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Kanada Başbakanı Mark Carney saldırı haberi karşısında dehşete düştüğünü ifade ederek, "Kurbanlar, sevdikleri, ilk müdahale ekipleri ve tüm Côte-des-Neiges halkının yanındayız. Kahramanca adanmışlıklarıyla topluluklarımızı koruyan cesur polislerimize minnettarım" mesajını yayınladı. Quebec Başbakanı Christine Fréchette de saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınlarına taziyelerini ileterek "Bu tür eylemlerin burada yeri yoktur" dedi. Kanada basınında yer alan haberlerde yalnız hareket ettiği düşünülen saldırganın daha önce kadın düşmanlığı içeren ve vatandaşları polislere saldırmaya teşvik eden bir manifesto yayınladığı iddia edildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Üç kişi hayatını kaybetti: Yüksekova'daki feci kaza kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.