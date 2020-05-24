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Dünya

Kanada'da son 3 günde koronavirüsten 311 can kaybı yaşandı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 72 saatte yaşanan 311 ölümle birlikte bugüne kadar toplam 6 bin 447 kişi yaşamını yitirdi.

AA24 Mayıs 2020 Pazar 09:09 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 09:10
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Bakanlık verilerine göre, Kanada genelinde kaydedilen pozitif Kovid-19 vakaları da son 3 günde 3 bin 479 artarak, 80 bin 142’den 83 bin 621’e yükseldi. Bakanlık, bugüne kadar iyileşen hasta sayısını da 43 bin 305 olarak duyurdu.

- YAŞLI BAKIM MERKEZLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN 28 ASKER DAHA KOVİD-19 POZİTİF ÇIKTI 

Kovid-19 salgınının en etkili olduğu Quebec ve Ontario eyaletlerindeki yaşlı bakım merkezlerinde görevlendirilen Kanada Ordusu’na mensup sıhhiye askerlerden 28’inde daha pozitif Kovid-19 saptandığı bildirildi.

Kanada Ordusu’ndan yapılan açıklamada, iki eyaletteki merkezlerde yaşlılara bakım yapan askeri personelden 28’nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi. Açıklamada daha önce de aynı merkezlerde görev yapan 5 sıhhiye askerde pozitif Kovid-19 saptandığı belirtilerek, 33’e ulaşan sayının artmasının muhtemel olduğu duyuruldu.

- "EL DEZENFEKTANLARINI KAPALI ARAÇLARINIZDA BIRAKMAYIN*

Bu arada, salgın nedeniyle günlük hayatın ayrılmaz parçası haline gelen el dezenfektanlarının, sıcak havada kapalı araç içinde bırakılmaması tavsiye edildi.

Alberta Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Verna Yui, dışarıdayken el dezenfektanı kullanan kişilerin bunları arabalarında çok uzun süre bırakmaması gerektiğini belirterek, alkol yoğunluklu bu ürünlerin aşırı sıcakla birlikte yangına yol açabileceğini söyledi.

Dr. Yui, sabun ve ılık su ile el yıkamanın Kovid-19'un yayılmasını önlemenin eniyi yolu olduğunu kaydetti.

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