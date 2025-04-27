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Dünya

Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kanada'nın Vancouver kentinde bir kişinin aracını sokak festivalindeki kalabalığa sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre hayatını kaybeden ve yaralananların olduğu bildirildi.

AA27 Nisan 2025 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Kanada'da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Vancouver Polis Departmanı, X sosyal medya platformundan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir sürücünün, yerel saatle 20.00 sularında aracıyla Filipinli topluluğun sokak festivalindeki kalabalığa dalması sonucu ilk belirlemelere göre ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, ölen ve yaralananların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, sosyal medyadaki görüntülerde yerde en az 7 yaralının olduğu görülüyor.

  • Vancouver
  • sokak festivali
  • araç kazası

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