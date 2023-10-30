Kanada'da WeChat ve Kaspersky uygulamaları yasaklandı

CTV News'in haberine göre, Kanada Hazine Kurulu Başkanı Anita Anand'ın yaptığı açıklamada, hükümetin verdiği mobil cihazlarda Çin'in sosyal medya uygulaması WeChat ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky'e ait uygulamaların kullanımının yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kanada hükümeti, hükümet bilgilerinin gizliliğini ve korunmasını sağlamak amacıyla bilgi sistemlerimizi ve ağlarımızı korumak için sürekli olarak çalışmaktadır. Potansiyel siber tehditleri düzenli olarak izlemeye ve gerektiğinde derhal harekete geçmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yapılan incelemeler sonucu söz konusu uygulamaların gizlilik ve güvenlik açısından "kabul edilemez düzeyde risk oluşturduğuna karar verildiği" bildirilerek, WeChat ve Kaspersky uygulamalarının veri toplama yöntemlerinin mobil cihazın içeriğine "önemli ölçüde" erişim sağladığı kaydedildi.

Bu iki uygulamanın hükümetin verdiği mobil cihazlardan kaldırılacağı aktarılan açıklamada, ayrıca bunların cihaza tekrar indirilmesinin engelleneceği bilgisi verildi.

Öte yandan, söz konusu uygulamaların hükümet bilgilerini tehlikeye attığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığına da değinildi.

Açıklamada kararın yalnızca hükümete ait mobil cihazlara yönelik olduğu, vatandaşların kullanmaya devam edebileceği belirtildi.