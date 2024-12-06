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Dünya

Kanada yasaklı silahları Ukrayna'ya bağışlayacak

Kanada'da ülkede yasaklı olarak toplatılacak silahların Ukrayna'ya gönderileceği bildirildi.

AA6 Aralık 2024 Cuma 11:23 - Güncelleme:
Kanada yasaklı silahları Ukrayna'ya bağışlayacak
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Kanada Yayın Kurumu'nun (CBC) haberine göre Kanada hükümeti, yasaklı ateşli silahlar listesini güncelleyerek 324 modeli daha ekledi.

Böylelikle Kanada'da 324 model silahın daha satın alınması, satılması, taşınması, ithalatı veya kullanılması yasaklandı.

İlk olarak Mayıs 2020'de 1500 ateşli silahın eklendiği listenin güncellenmesiyle listede şimdiye kadar yasaklı ateşli silah sayısı 2 binin üzerine çıktı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Dominic LeBlanc, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu ateşli silahlar artık Kanada'da yasal olarak kullanılamaz, satılamaz veya ithal edilemez." ifadesini kullandı.

LeBlanc, yasaklanan silahların "avcılarla atıcılarının elinde olmaması" gerektiğini belirterek, "Amacımız, Kanada'da hiçbir toplumun, hiçbir ailenin bir daha kitlesel silahlı saldırılarla mahvolmamasını sağlamak." dedi.

Kanada Savunma Bakanı Bill Blair ise toplanacak silahların, Kanada'nın askeri yardımı kapsamında Ukrayna'ya gönderileceğini bildirdi.

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