İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Nisan 2023 Çarşamba / 22 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,2981
  • EURO
    21,0689
  • ALTIN
    1242.87
  • BIST100
    5124.25
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'dan 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım
Dünya

Kanada'dan 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'nın 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım uygulayacağını ve Ukrayna'ya yeni askeri destek paketini sağlayacaklarını duyurdu.

IHA11 Nisan 2023 Salı 23:31 - Güncelleme:
Kanada'dan 14 Rus kişi ve 34 kuruluşa yaptırım
ABONE OL

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Kanada'nın Ontario eyaletinde yer alan Toronto kentinde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Başbakan Trudeau, Kanada'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağını ve Ukrayna'ya yeni askeri destek paketi sağlayacağını açıkladı. Trudeau, Kanada'nın Ukrayna'ya 21 bin saldırı tüfeği, 38 makineli tüfek ve 2,4 milyon mermi göndereceğini aktararak, aralarında Rus paralı asker şirketi Wagner'e bağlı kişilerinde bulunduğu 14 kişi ve 34 kuruluşa yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Gerektiği sürece Ukrayna'ya her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurgulayan Trudeau, Kanada'nın ayrıca Rusya'nın yaptırımları delmesini sağlayan Belarus'ta bulunan 9 finans kuruluşuna da yaptırım uygulandığını açıkladı.

Kanada, Ocak 2022'den bu yana Ukrayna'ya mali, askeri, insani ve diğer yardımlar kapsamında 8 milyar Kanada dolarından fazla yardım taahhüt etti.

  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau
  • Kanada
  • yaptırım

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.