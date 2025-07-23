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Dünya

Kanada'dan ABD'ye tarifeli mesaj: Kötü anlaşmayı kabul etmeyiz

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin ülkesinin yönelik tarife uygulanması için verdiği süre yaklaşırken, 'kötü bir ticaret anlaşmasını' kabul etmeyeceklerini ifade etti.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 09:51 - Güncelleme:
Kanada'dan ABD'ye tarifeli mesaj: Kötü anlaşmayı kabul etmeyiz
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD'nin Kanada'ya yönelik tarife uygulanması için verdiği süre yaklaşırken, "kötü bir anlaşmayı" kabul etmeyeceklerini, "ne olursa olsun bir anlaşma imzalamayı" amaçlamadıklarını belirtti.

CBC News'in haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kanada ürünlerine yönelik yüzde 35'lik gümrük vergisi uygulanması için 1 Ağustos'a kadar verdiği süre yaklaşırken Başbakan Carney, konuya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Carney, "Kanada hükümeti kötü bir anlaşmayı kabul etmeyecektir. Amacımız, ne olursa olsun bir anlaşma imzalamak değil. Kanadalıların çıkarına uygun bir anlaşmanın peşindeyiz." ifadelerini kullandı.

ABD ile "karmaşık" görüşmelerin sürdüğünü belirten Carney, uygun bir anlaşma olması halinde bunun değerlendirileceğine işaret etti.

Carney, ABD ile varılacak iyi bir olası anlaşmanın Kanada'nın diğer ülkelerle ilişkilerini ilerletmesini "engellememesi" gerektiğini, halihazırda birçok dünya lideriyle ticaret konusunda görüşmeler yürüttüğünü kaydetti.

Quebec eyaleti Başbakanı François Legault da 1 Ağustos'a kadar ticaret anlaşmasına varılıp varılmayacağını söylemenin "zor" olduğunu dile getirdi.

Legault, "İdeal bir anlaşma olsun isteriz ancak ne yapabiliriz? Sanki Donald Trump'a sormanız gerek ama onun da ne istediğini bildiğinden emin değilim." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, 11 Temmuz'da, 1 Ağustos'tan itibaren Kanada ürünlerine, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 35 gümrük vergisi uygulanacağını bildirmişti.

Trump, Kanadalı şirketlerin ABD'de üretim yapmaları durumunda herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacağını, buna yönelik onay süreçlerini de hızlandıracaklarını belirtmişti.

  • Kanada Başbakanı
  • Mark Carney
  • ticaret anlaşması

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