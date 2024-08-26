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Dünya

Kanada'dan Çin kararı! Yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak

Kanada hükümeti, Çin menşeli elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını duyurdu.

AA26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:54 - Güncelleme:
Kanada'dan Çin kararı! Yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacak
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Çin'den elektrikli araç ithalatında yeni tarifenin uygulanacağını açıkladı.

Trudeau, Çin yapımı elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi uygulama kararı aldığını, ayrıca Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyumdan da yüzde 25 gümrük vergisi alınacağını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve ABD de benzer şekilde Çin menşeli elektrikli araçlara daha yüksek ithalat tarifeleri uygulamayı planlıyor.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, mayıs ayında Çin menşeli temiz enerji ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artırmaya hazırlandığını ve elektrikli araçlara uygulanan vergileri yaklaşık 4 katına çıkaracağını açıklamıştı.

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