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Dünya

Kanada'dan Haiti'ye 59,3 milyon dolarlık yardım

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Haiti'deki 'kötüleşen insani, güvenlik ve siyasi krizlerden endişe' duyduğunu belirterek, Haiti polisine 59,3 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 21:44 - Güncelleme:
Kanada'dan Haiti'ye 59,3 milyon dolarlık yardım
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Trudeau, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu marjında, Haiti Başbakanı Ariel Henry ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Haiti'deki "kötüleşen insani, güvenlik ve siyasi krizlerden endişe" duyduğunu dile getiren Trudeau, Haiti polisine 59,3 milyon dolarlık insani ve güvenlik yardımı yapılacağını duyurdu.

Trudeau, ülkedeki karışıklığın çözümünün "içeriden" gelmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu duruma dışarıdan bir çözüm bulunamaz. Haiti içinde ve Haiti halkı arasında daha fazla diyalog ve uzlaşma sağlanmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

- Haiti'deki şiddet olayları

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken; kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler raporunda, başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

  • Kanada Başbakanı Justin Trudeau
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