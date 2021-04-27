Kanada'dan Hindistan'a Kovid-19 desteği

AA 27 Nisan 2021 Salı 23:21 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 23:21

Uluslararası basındaki haberlere göre, Başbakan Justin Trudeau, Hindistan'ın Kovid-19'la mücadelesine destek sözü verdi.

Trudeau, 10 milyon dolarlık bağışın ülkedeki Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanılmak üzere Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla yapılacağını açıkladı.

Ayrıca, Trudeau, bu kapsamda başta kişisel koruyucu ekipmanlarla solunum cihazı gibi öncelikli ihtiyaçların temin edilebileceğini kaydetti.

- İngiltere'deki Hintlilerden ülkelerine Kovid-19 bağışı

İngiltere'de yaşayan Hindistanlılar, ülkelerindeki Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek amacıyla 140 bin dolar bağış topladı.

Yardım kampanyasının organizatörlerinden Tarun Patel, yaptığı açıklamada, Hindistan'da aileleri olduğu gerekçesiyle orda yaşananların kendilerini de etkilediğini ifade etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği Hindistan'a yönelik uluslararası yardım kampanyaları başlatılırken, Google CEO'su Sundar Pichai da şirketin Hindistan'a 18 milyon dolar destek olacağını duyurmuştu.

Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde en üst seviyelerde seyrediyor. 323 bin 144 vaka tespit edilirken vaka sayısı 17 milyon 636 bin 307'ye yükseldi.

Son 24 saatte 2 bin 771 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede ölü sayısı ise 197 bin 894'e çıktı.