Kanada'dan İİT'ye elçi

AA 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:15 - Güncelleme: 06 Ocak 2021 Çarşamba 21:15

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ankara Büyükelçisi Jamal Khokhar'ın eşzamanlı olarak Kanada'nın İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) özel temsilcisi görevini üstleneceğini bildirdi.

Bakan Champagne, yaptığı yazılı açıklamada, Kanada'nın 2013'den beri İİT ile ilişkisini sürdürdüğünü belirterek, "İİT ile işbirliğimizi derinleştirmeye ve ortak değerlerimizi ilerletmek için birlikte çalışmaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

Champagne, Büyükelçi Khokhar’ın bu ilişkileri güçlendirmeye ve Kanada’nın daha barışçıl, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya inşa etme taahhüdünü ilerletmeye devam edeceğini kaydetti.