15 Şubat 2026 Pazar
Dünya

Kanada'dan İran bağlantılı isimlere yaptırım

Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı olduğu belirtilen 7 kişiye yönelik ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.

AA15 Şubat 2026 Pazar 10:38
Kanada'dan İran bağlantılı isimlere yaptırım
Kanada Dışişleri Bakanlığı, İran ile bağlantılı 7 kişiye ek yaptırım kararı alındığını duyurdu.

Kanada Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İran'a yönelik özel düzenlemeler kapsamında yeni yaptırım kararları alındığı belirtildi.

Açıklamada, "İran yönetiminin yalnızca kendi ülkesinde değil, yurt dışında da baskı ve şiddet yöntemlerine başvurduğu ve bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

Yaptırım listesine 7 kişinin eklendiği duyurulan açıklamada, bu kişilerin İran'ın sınır ötesi faaliyetleriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

