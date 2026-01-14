İSTANBUL 8°C / 6°C
Kanada'dan İran uyarısı: Vatandaşlarına ''ülkeyi terk edin'' çağrısı

İran genelinde devam eden gösteriler ve artan gerilim nedeniyle Kanada, vatandaşlarını İran'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı, ülkede bulunanlara ise “derhal ayrılın” çağrısı yaptı.

AA14 Ocak 2026 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Kanada, İran geneline yayılan gösteriler ve bölgedeki gerilimin artması nedeniyle vatandaşlarına İran'a tüm seyahatlerden kaçınmaları ve burada bulunanlara ülkeyi terk etmeleri uyarısında bulundu.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, İran'a seyahat uyarısının en yüksek seviyede olduğu belirtildi.

Açıklamada, İran geneline yayılan gösteriler, bölgedeki gerilim ve "gözaltına alınma riski" nedeniyle bu ülkeye seyahatten kaçınılması gerektiği ifade edildi.

İran'daki Kanadalılara ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, birçok hava yolu şirketi uçuşlarını askıya almış olsa da kara sınırından çıkılabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İran'da kısıtlı düzeyde konsolosluk hizmetlerinin verilebildiğine dikkati çekildi.

- ⁠İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

