Dünya

Kanada'dan İran'a “rejim” baskısı… Bakan Anand: Aksi takdirde kapıları açmayacağız

Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Münih'te yaptığı açıklamada İran ile diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasının rejim değişikliğine bağlı olduğunu duyurdu. Ottawa yönetimi ayrıca İran'a yönelik yaptırımları kapsamında 7 kişiyi daha listesine ekledi.

14 Şubat 2026 Cumartesi 21:58
Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Münih kentinde basın mensuplarına Kanada ile İran arasında kopuk olan siyasi ilişkilere yönelik açıklamalarda bulundu. Anand, ülkesinin İran'da bir rejim değişikliğini desteklediğinin altını çizerek, "Rejim değişikliği olmadan İran ile diplomatik ilişkileri kesinlikle yeniden kurmayacağız" dedi. Kanadalı Bakan ayrıca ülkesinin İran'a uyguladığı "Özel Ekonomik Kısıtlamalar" adlı yaptırımlar kapsamında 7 kişinin daha yaptırım listesine alındığını bildirdi.

Kanada hükümetinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yaptırım uygulanan kişiler, İranlı muhalifleri ve insan hakları savunucularını hedef alan yıldırma, şiddet ve uluslararası baskıdan sorumlu İran devlet organlarıyla bağlantılıdır. İran'ın, eleştirmenleri susturmak için vekil ajanlar ve suç şebekeleri kullanması, Avrupa ve Kuzey Amerika'da taciz, gözetim ve planlı şiddet eylemleri de dahil olmak üzere Kanada ve benzer görüşteki ortakları arasında ciddi endişelere yol açmıştır. Bu eylemler, diğer devletlerin egemenliğini tehdit etmekte ve uluslararası hukuk ilkelerini, küresel barış ve güvenliği baltalamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, alınan son önlemlerle birlikte Kanada'nın yaptırım uyguladığı İranlı şahısların sayısının 222'ye yükseldiği belirtildi. Yaptırım listesinde ayrıca 256 İranlı kuruluşun da yer aldığı belirtildi.

Kanada, diplomatik ilişkilerinin gergin olduğu Tahran yönetimi ile bağlarını 2012 yılında tamamen koparmıştı.

