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Dünya

Kanada'dan Rusya'ya ateşkes tehdidi: Reddederse daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacak

Kanada Başbakanı Mark Carney, Rusya'nın, Ukrayna'da ateşkesi geciktirmesi veya reddetmesi durumunda daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 11:13 - Güncelleme:
Kanada'dan Rusya'ya ateşkes tehdidi: Reddederse daha sert yaptırımlarla karşı karşıya kalacak
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Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü belirtti.

30 GÜNLÜK ATEŞKES

Kanada'nın, ABD'nin sunduğu 30 günlük ateşkesi desteklediğini bildiren Carney, artık Rusya'nın "iyi niyetle" masaya oturması gerektiğini vurguladı.

Carney "Eğer Rusya ateşkesi reddetmeyi ya da geciktirmeyi seçerse, daha sert ve kapsamlı yaptırımlar uygulayacağız." ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN KOŞULSUZ ATEŞKES ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek, "ABD, ideal olarak 30 günlük koşulsuz ateşkes çağrısı yapıyor." demişti.

"HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN BAŞLAMASINI ÖNERİYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basına yaptığı açıklamada, her şeye rağmen Kiev yetkililerinin 2022 yılı sonunda ara verdikleri müzakereleri yeniden başlatmalarını önerdiklerini kaydederek, "15 Mayıs Perşembe günü, müzakerelerin daha önce yarıda kesildiği yerde, İstanbul'da, doğrudan müzakerelerin özellikle de ön koşulsuz olarak yeniden başlatılmasını, hiç vakit kaybetmeden başlamasını öneriyoruz." diye konuşmuştu.

  • Kanada Başbakanı
  • Mark Carney
  • Rusya yaptırımları

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