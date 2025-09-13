İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Eylül 2025 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,397
  • EURO
    48,6344
  • ALTIN
    4845.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'dan Rusya'ya uyarı! NATO ve Ukrayna'ya destek tam
Dünya

Kanada'dan Rusya'ya uyarı! NATO ve Ukrayna'ya destek tam

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasına girmesinin ardından Rusya'nın Ottava Büyükelçisini Bakanlığa çağırdı. Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasına girmesinin ardından bugün NATO Genel Sekreteri Rutte ile konuştuğunu aktaran Dışişleri Bakanı Anand, görüşmede Kanada'nın, NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya desteğini dile getirdiğini belirtti.

AA13 Eylül 2025 Cumartesi 12:05 - Güncelleme:
Kanada'dan Rusya'ya uyarı! NATO ve Ukrayna'ya destek tam
ABONE OL

Dışişleri Bakanı Anita Anand, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta meydana gelen İHA olayından sonra Kanada, Rusya'yı kınamak için Moskova yönetiminin Ottava Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı." bilgisini verdi.

Anand, "Kanada, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü adına kısa ve uzun vadede Ukrayna ile dayanışma içinde olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya ait İHA'ların Polonya hava sahasına girmesinin ardından bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile konuştuğunu aktaran Anand, görüşmede Kanada'nın, NATO müttefiklerine ve Ukrayna'ya desteğini dile getirdiğini belirtti.

Anand, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın başlamasından bu yana Kanada'nın, Ukrayna'ya 22 milyar dolardan fazla yardım gönderdiğini ve "yaklaşık 4 bin kişiye ve varlığa" yaptırım uyguladığını kaydetti.

- RUSYA TARAFINDAN POLONYA'NIN HAVA SAHASININ İHLAL EDİLMESİ

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı insansız hava araçlarını düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Gençlik ve özgüven vizyonuyla yeni eğitim yılı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.