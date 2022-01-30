İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2022 Pazar / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Kanada'dan savaş çanlarının çaldığı bölge için önemli karar!
Dünya

Kanada'dan savaş çanlarının çaldığı bölge için önemli karar!

Kanada, Kiev Büyükelçiliği'nde görev yapan zorunlu olmayan personelini geri çekeceğini açıkladı.

AA30 Ocak 2022 Pazar 23:05 - Güncelleme: 30 Ocak 2022 Pazar 23:05
ABONE OL

Kanada Küresel İşler Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki Kanada Büyükelçiliği personelinin ailelerinin daha önce tahliye edildiği hatırlatılarak, kalan zorunlu olmayan personeli de geri çekmek için harekete geçildiği kaydedildi.

Kanada'nın önceliğinin vatandaşlarının emniyeti ve güvenliği olduğu ifade edilen açıklamada, Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği ve kalan yetkililerin konsolosluk hizmeti sağlayacağı duyuruldu.

Açıklamada hükümet, tüm Kanadalılara, Ukrayna'da bulunmalarının gerekli olup olmadığını yeniden düşünmesini önerdi.

Kanada Küresel İşler Departmanından 25 Ocak'ta yapılan açıklamada, "Ukrayna ve çevresinde devam eden Rus askeri yığınağı ve istikrarı bozucu faaliyetler nedeniyle, Kanada Büyükelçiliği personelinin aile üyelerini geçici olarak geri çekme kararı aldık. Kanada ve Kiev'deki Ukrayna Büyükelçiliğindeki yetkililer durumu yakından izlemeye devam edecek." ifadelerine yer verilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.