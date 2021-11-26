Kanada'dan vatandaşlarına ''O ülkeyi acilen terk edin'' çağrısı

AA 26 Kasım 2021 Cuma 20:50 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 20:51

Birinci önceliklerinin hem ülkede hem de ülke dışında Kanadalıların güvenliğini sağlamak olduğunu vurgulayan Joly, şunları kaydetti:

"Kanadalılardan, 18 Kasım'dan beri Etiyopya'ya tüm seyahatlerden kaçınmalarını istiyoruz. Şimdi ise orada bulunan vatandaşlardan, Etiyopya'dan derhal ayrılmalarını istiyoruz. Durum kötüleşmeye devam ederse yakında ticari uçuşlar da sınırlı hale gelebilir. Nihayetinde, yurt dışındaki Kanadalılar kendi güvenliklerinden sorumludur ve bireysel durumlarına göre kendileri ve aileleri için en iyi kararı vermelidir."

Kanada'nın Addis Ababa Büyükelçiliğinin açık olduğunu hatırlatan Joly, "Addis Ababa da dahil olmak üzere Etiyopya'da konsolosluk yardımı sağlama kabiliyetimiz sınırlıdır. Kanadalılar şimdi kendi seyahat düzenlemelerini yapmalı ve tahliye uçuşlarına güvenmemeli." değerlendirmesinde bulundu.



BAKAN JOLY ETİYOPYALI MEVKİDAŞI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Kanada Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Dışişleri Bakanı Joly'nin Etiyopya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile telefonda görüştüğü kaydedildi.

Açıklamada iki Bakanın, ülkede kötüleşen insani durum ve askeri hareketliliği ele aldıkları belirtilerek, Joly'nin Etiyopya hükümetine çatışmaları barışçıl şekilde sona erdirmek için acilen harekete geçmesi ve engelsiz insani erişimi sağlaması çağrısında bulunduğu bildirildi.