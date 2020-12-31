Kanadalı bakan fena yakalandı! 'Noel'de evde kalacağım' demişti ama...

DHA 31 Aralık 2020 Perşembe 15:51 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 15:51

Kanada’nın Ontario Eyaleti Maliye Bakanı Rod Phillips, koronavirüs salgını nedeniyle halka Noel kutlamalarını evde geçirmeleri konusunda sık sık uyarı yaptı. Karantina kurallarının ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan ve Noel kutlamasında evdeymiş süsü veren Phillips'in seyahat yasağını delerek, St. Barts adasına uçtuğu ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

NOEL ARİFESİ VİDEOYLA KARATİNA UYARISI

Phillips, Noel arifesinde sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda bölge sakinlerine eyaletteki 'en savunmasızları' korumak için ellerinden geleni yaptıkları için teşekkür etti. Aynı gün Zoom uygulamasıyla halkın karşısında çıkan Phillips, "Hepimiz bu Noel'de fedakarlık yaparken, bazı vatandaşlarımızın Zoom üzerinden Noel yemeği için evde bile olmayacaklarını unutmayın. Binlerce ön cephe kahramanı iş başında olacak" ifadelerini kullandı. Ülkede artan vakalara rağmen, Phillips'in Karayipler'e tatilde olduğu ortaya çıktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Phillips'in ofisinden yapılan açıklamada bakanın St Barts gezisinin planlandığı ifade edildİ. Phillips, yaptığı açıklamada seyahatten dolayı 'çok pişman olduğunu ifade ederek, halktan özür diledi.

"KABİNEDEN ÇIKARILSIN" ÇAĞRISI

Ontario Yeni Demokrat Parti Lideri Andrea Horwath, Phillips'in kabineden çıkarılması çağrısında bulundu. Horwath yerel medyaya konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu utanç verici, durumu bilmesi ve bunu görmezden gelmesi utanç verici" ifadelerini kullandı.

130 DOLAR İHLAL CEZASI

Kanada yasalarına göre Phillips'in Ontario'ya döndükten sonra 14 gün karantinada kalması gerekirken, Phillips'in karantinaya ihlalden 130 dolar para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.