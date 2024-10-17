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Dünya

Kanadalı gazeteci soykırımın ''suç ortağı'' olan kanalına resti çekip istifa etti

Kanadalı gazeteci Afra Rana, çalıştığı Kanada Yayın Kurumunun (CBC) işgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımını görmezden geldiğini belirtti. Rana, izlediği yayın politikasıyla katliama 'suç ortaklığı' yaptığını belirttiği iş yerinden istifa ettiğini açıkladı.

AA17 Ekim 2024 Perşembe 10:18 - Güncelleme:
Kanadalı gazeteci soykırımın ''suç ortağı'' olan kanalına resti çekip istifa etti
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Bir haber sitesine yazdığı yazıda, çalıştığı kanalın taraflı haberciliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını dile getiren Afra Rana, CBC'nin Filistinlilerin çektiği acıyı görmezden geldiğini ifade etti.

Yazısında İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımında "suç ortaklığı" olarak adlandırdığı taraflı haberciliği nedeniyle kanaldan istifa ettiğini belirten Rana, "CBC'nin İsrail ile Filistin arasındaki tarihsel bağlam yoksunluğundan ve İsrail'in Filistinlilere katliamını savunmak için kullanılan dil nedeniyle dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

"CBC'nin Orta Doğu Dil Rehberi felaket biçimde tezatlar barındırıyor." diyen Rana, kanalın bölgeye ilişkin haberciliği etkisizleştirme yaklaşımını eleştirdi.

Rana, konuya ilişkin endişelerini kanalda dile getirmesi üzerine haber merkezinde dışlandığını söyleyerek, böyle bir ortamda çalışmanın neden olduğu duygusal yükü dile getirdi.

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