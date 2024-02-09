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Dünya

Kanadalı medya şirketi 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu

Kanada'nın en büyük medya şirketlerinden Bell Media, ana şirketi BCE Inc'in 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını ve 103 bölgesel radyo kanalından 45'ini satacağını duyurmasının ardından televizyon kanallarındaki bazı haber yayınlarına son vereceğini ve diğer programlarda da kesintilere gideceğini açıkladı.

AA9 Şubat 2024 Cuma 13:22 - Güncelleme:
Kanadalı medya şirketi 4 bin 800 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
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Bell Media çalışanlarına gönderilen iç yazıda, şirket bünyesindeki CTV ve BNN Bloomberg gibi televizyon kanallarının söz konusu işten çıkarmalardan derhal etkileneceği belirtildi.

Yerel televizyon, radyo ve Bell Media Stüdyolarından sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Daigle ve Bell Media Haberlerden sorumlu Başkan Yardımcısı Richard Gray tarafından imzalanan yazıda, Toronto dışında yayın yapan tüm CTV kanallarında hafta içi öğlen haber bültenlerinin sona ereceği kaydedildi.

Buna göre, ayrıca, Toronto, Montreal ve Ottowa dışındaki tüm CTV ve CTV2 kanallarında hafta sonları saat 18.00 ve 23.00 haber bültenlerinin de kaldırılacağı ifade edildi.

Öte yandan, satılacak radyo kanallarının British Columbia, Ontario, Quebec ve Atlantik Kanada bölgelerinde bulunduğu belirtilirken Bell Media Yönetim Kurulu Başkanı Sean Cohan, 103 bölgesel radyo kanalından 45'inin 7 ayrı alıcıya devredileceği bilgisini paylaştı.

Daha önce Bell Media'nın ana şirketi BCE Inc'in "maliyet düşürme tedbirleri" kapsamında 4 bin 800 çalışanını işten çıkarmaya hazırlandığı açıklanmıştı.

BCE Inc, Haziran 2023'te de çalışanlarından 1300 kişiyle yollarını ayırmıştı.

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