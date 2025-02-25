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Dünya

Kanadalılar Elon Musk için harekete geçti! Vatandaşlığı iptal edilebilir

Kanada'da 'ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu' gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın vatandaşlığının iptali için başlatılan imza kampanyasına 240 binden fazla Kanadalı imza attı.

AA25 Şubat 2025 Salı 19:45 - Güncelleme:
Kanadalılar Elon Musk için harekete geçti! Vatandaşlığı iptal edilebilir
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Kanada Parlamentosunun internet sitesindeki bilgilere göre, şimdiye kadar 240 bin 554 Kanadalı, söz konusu dilekçeye imza attı.

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, vatandaşlığının iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada'nın "gerçek bir ülke olmadığını" savundu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Kanada'da 23 Şubat'ta "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kampanya dilekçesinde, Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" iddia edilmişti.

Dilekçe, 20 Haziran'da Avam Kamarasında sunulacak.

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