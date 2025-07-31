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Dünya

Kanada'nın Filistin kararı ABD'yi kızdırdı! Trump'tan açık tehdit!

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasına tepki göstererek, bu kararın iki ülke arasında ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını söyledi.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
Kanada'nın Filistin kararı ABD'yi kızdırdı! Trump'tan açık tehdit!
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ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın eylülde Filistin devletini tanıyacağını açıklamasının, bu ülkeyle ticaret anlaşmasına varmayı zorlaştıracağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada'nın Filistin'i tanıyacağını açıklamasına değinen Trump, "Bu, onlarla ticaret anlaşmasına varmamızı çok zorlaştıracak." ifadesini kullandı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" duyurmuştu.

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