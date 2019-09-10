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Kanada’nın ‘sarhoş’ rakunları

Kanada Stitsville banliyösünde garip hareketler sergileyen çok sayıda rakun bulundu.

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CBS News’in haberine göre, Stitsville banliyösü sakinleri her geçen gün artan sayıda sarhoş gibi garip hareketler sergileyen rakunlarla karşılaşmaya başladı. Evinin arka bahçesinde bir rakun gören Emily Rogers, “Güçlükle hareket ediyordu. Bacaklarını çekti, yalpaladı ve zorlukla ayağa kalktı” dedi. Carleton Üniversitesi’nden Biyoloji Profesörü Michael Rantz, bu garip davranışın sebeplerinden birinin ağaçlardan düşen meyvelerin fermente olabileceğini ve meyve suyunun hayvanlarda zehirlenmeye neden olabileceğini söyledi. 

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