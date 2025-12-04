İSTANBUL 17°C / 9°C
Dünya

Kanada'nın Ukrayna'ya yardımları 22 milyar Kanada dolarına ulaştı

Kanada, Ukrayna'ya 143 milyon dolar tutarında askeri yardım sağlayacağını açıkladı. Ayrıca Şubat 2022'den bu yana Kanada'nın Ukrayna'ya sağladığı toplam yardım 22 milyar Kanada dolarına ulaştı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 10:43 - Güncelleme:
Kanada Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kanada, NATO'nun Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında ABD'den tedarik edilecek kritik askeri kabiliyetlerden oluşan paketin alımını gerçekleştirecek. Kanada'nın bu pakete katkısı 200 milyon Kanada doları (yaklaşık 143 milyon dolar) olacak." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, söz konusu pakete katkısının Kanada'nın Ukrayna'ya, NATO müttefiklerine ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını yansıttığı vurgulanırken, "Müttefiklerimizle bu PURL paketine katkıda bulunarak Ukrayna'nın egemenliğini savunması ve halkını koruması için ihtiyaç duyduğu gelişmiş kabiliyetleri hızlı şekilde edinmesini sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ağustos ayında oluşturulan satın alım planına göre, diğer müttefiklerin katkılarıyla Ukrayna'ya yapılacak toplam askeri yardım 500 milyon dolar değerinde olacak.

Açıklamaya göre, Şubat 2022'den bu yana Kanada'nın Ukrayna'ya sağladığı toplam yardım 22 milyar Kanada dolarına ulaştı.

Söz konusu yardım, ABD Başkanı Donald Trump ve NATO tarafından Öncelikli Ukrayna İhtiyaçları Listesi (PURL) kapsamında hazırlanan planın ardından geldi.

Trump, 11 Temmuz'daki açıklamasında, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.

