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Dünya

Kanada'nın yeni Başbakanı Carney yemin ederek görevine başladı

Kanada'da hafta sonu Liberal Parti liderliğine seçilen Mark Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

AA14 Mart 2025 Cuma 19:47 - Güncelleme:
Kanada'nın yeni Başbakanı Carney yemin ederek görevine başladı
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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Ottawa'daki Rideau Hall'da düzenlenen yemin töreni öncesinde Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Odaklanmış bir hükümetiz, eyleme odaklandık." dedi.

Carney, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün, anın gereklerini karşılayan bir hükümet kuruyoruz. Kanadalılar eylem bekliyor ve bu ekip bunu sağlayacak. Daha hızlı hareket eden, ekonomimizi güvence altına alan ve Kanada'nın geleceğini koruyan daha küçük, deneyimli bir kabine." ifadesini kullandı.

Törende Carney, ülkenin 24. başbakanı olarak yemin etti.

TRUDEAU 37 ÜYELİ KABİNESİNİ FESHETMİŞTİ

2015'ten bu yana başbakanlığı üstlenen Justin Trudeau bugün görevinden resmen istifa ederek 37 üyeli kabinesini feshetmişti.

Mark Carney, Liberal Partinin 9 Mart'taki başkanlık seçiminde ilk turda oyların yüzde 85,9'unu alarak partinin yeni lideri seçilmişti.

Carney, 2008-2013'te Kanada Merkez Bankasının, 2013-2020'de İngiltere Merkez Bankasının başkanlığını yapmıştı.

Kasım 2015'ten bu yana başbakanlık yapan Trudeau, son dönemde parti içi artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteğiyle karşı karşıya kalmıştı.

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