24 Ocak 2026 Cumartesi
Dünya

Kanada'ya “Çin” perdesi! Trump, tarifeyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile yapılacak olası bir anlaşmanın Kanada için ağır sonuçlar doğuracağını savundu. Trump, böyle bir adım atılması halinde Kanada'dan ABD'ye gelen tüm mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

24 Ocak 2026 Cumartesi 19:04
Kanada'ya “Çin” perdesi! Trump, tarifeyle tehdit etti
Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Kanada Başbakanı Mark Carney için "Vali Carney" ifadesini kullanan Trump, "Eğer Vali Carney, Kanada'yı Çin'in ABD'ye mal ve ürün göndermesi için bir 'aktarma limanı' haline getireceğini düşünüyorsa çok yanılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'in Kanada'yı "canlı canlı yiyeceğini", iş dünyasını, sosyal dokusunu ve genel yaşam biçimini yok edeceğini savunarak, Çin ile anlaşma yapması halinde ABD'ye gelen tüm Kanada mallarına derhal yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti.

