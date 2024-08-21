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Dünya

Kanalizasyon kazısında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma cephanelik keşfedildi

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'ndaki bir okulun bahçesinde, İkinci Dünya Savaşı'nda kalma ABD'ye ait 202 adet top mermisi bulundu.

AA21 Ağustos 2024 Çarşamba 12:46 - Güncelleme:
Kanalizasyon kazısında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma cephanelik keşfedildi
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Solomon Adaları Kraliyet Polis Gücü'nün (RSIPF) resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre, Nicholas Anglikan Koleji görevlileri müştemilat önünde kanalizasyon için çukur kazarken, cephanelik keşfetti.

Açıklamada, cephanelikten, ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda kullanmadığı 202 top mermisinin çıkartıldığı belirtildi.

RSIPF görevlilerinden Müfettiş Clifford Tunuki, çıkarılan mühimmatın Avustralya Savunma Güçlerinin yardımıyla Ada'nın kuzeyindeki Hell's Point bölgesine taşındığını açıkladı.

Çıkarılan top mermilerinin güvenli şekilde imha edilmesini beklediklerini açıklayan Tunuki, insanların ev veya bahçelerinde kazı yaparken dikkatli olmaları, bomba benzeri şüpheli materyaller gördüklerinde polise haber vermeleri konusunda uyardı.

Okulda, cephanelik taşınırken herhangi bir kaza yaşanmaması için eğitime bir gün ara verildi.

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