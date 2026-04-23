''Kanat ülkesi'' olmanın ötesine geçildi! ABD'siz senaryoda Türkiye öne çıktı

Bağımsız Araştırmacı Dr. Erman Tatlıoğlu, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyaretinin arka planını AA Analiz için kaleme aldı.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Türkiye ziyareti, ittifakın değişen güvenlik mimarisi, yaklaşan 7-8 Temmuz 2026 Ankara Zirvesi ve küresel ölçekte artan jeopolitik kırılganlıklar bağlamında yalnızca diplomatik bir temas olmanın ötesinde, çok katmanlı stratejik anlamlar taşımaktadır. Ziyaret, NATO'nun iç bütünlüğü, ABD ile Avrupa arasındaki görüş ayrılıkları ve Türkiye'nin artan bölgesel rolünün kesiştiği bir döneme denk gelmektedir. Bu yönüyle Ankara temasları, yalnızca mevcut işbirliği alanlarını değil, aynı zamanda ittifakın gelecekteki yönelimine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

ZİRVE HAZIRLIKLARI VE TRANSATLANTİK AYRIŞMA: ANKARA'DA NASIL BİR ÇERÇEVE OLUŞUYOR?

Rutte'nin Ankara ziyaretinin merkezinde, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı NATO Zirvesi hazırlıkları yer almaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rutte ile görüşmesinde, zirvenin gündeminin, ittifakın krizlere karşı hazır olma kabiliyetini artıracak ve müttefikler arasındaki dayanışmayı pekiştirecek kararlarla şekillenmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu çerçevede savunma harcamalarının artırılması, yük paylaşımının dengelenmesi ve uzun süreli çatışmalara karşı hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi gibi başlıklar öne çıkmaktadır.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle transatlantik bağın korunmasına yaptığı vurgu, NATO içindeki mevcut tartışmalar açısından dikkat çekicidir. Türkiye, ittifakın Avrupa ayağının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini ifade ederken, aynı zamanda ABD ile Avrupa arasındaki stratejik bağın korunmasının NATO'nun sürdürülebilirliği açısından vazgeçilmez olduğuna işaret etmektedir.

NATO'NUN TÜRKİYE'YE ATFETTİĞİ ROL: ARTAN STRATEJİK AĞIRLIK VE KAPASİTE GERÇEĞİ

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında NATO'nun güvenlik önceliklerinde önemli bir değişim yaşanmış, bu süreçte Türkiye'nin rolü daha görünür hale gelmiştir. Karadeniz'de dengeleyici politikalar, kriz bölgeleri arasında kurulan diplomatik temaslar ve çok yönlü dış politika yaklaşımı, Türkiye'yi ittifak içinde önemli hale getiren başlıca unsurlar olmuştur.

Türkiye, ABD'den sonra NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olması ve gelişen savunma sanayi kapasitesiyle ittifak açısından kritik bir güç unsuru olarak öne çıkmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı üzere Türkiye, savunma sanayii kapasitesini sürekli artırmayı ve bu alanda müttefiklerle işbirliğini geliştirmeyi hedeflemektedir. Ukrayna krizi, modern çatışmalarda mühimmat üretimi, teknolojik inovasyon ve sürdürülebilir savunma altyapısının belirleyici olduğunu göstermiştir. Türkiye'nin üretim, harekat ve eğitim alanlarındaki kapasitesi, NATO'nun caydırıcılığı açısından giderek daha merkezi bir rol oynamaktadır.

Türkiye'nin rolü, klasik anlamda bir "kanat ülkesi" olmanın ötesine geçmekte, farklı kriz alanları arasında denge kurabilen bir stratejik merkez niteliği kazanmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye ile bazı müttefikler arasında güvenlik öncelikleri ve tehdit algıları konusundaki farklılıklar, NATO içinde tam bir stratejik uyumun henüz sağlanamadığını da göstermektedir.

TRUMP FAKTÖRÜ VE NATO'NUN GELECEĞİ: ABD'SİZ SENARYO TARTIŞMALARI

Ziyaretin daha geniş bağlamı, özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya yönelik yaklaşımı ışığında değerlendirilmelidir. Trump'ın İran ile yaşanan çatışma sırasında NATO müttefiklerinden beklediği desteği göremediğini ifade etmesi ve zaman zaman ABD'nin NATO'dan ayrılabileceğine yönelik söylemleri, ittifakın dayanışma kapasitesine ilişkin tartışmaları derinleştirmiş, ABD'nin daha sınırlı rol oynadığı bir NATO senaryosu daha görünür hale gelmiştir.

Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırma yönündeki iradesi dikkat çekici olsa da askeri kapasite inşasının uzun vadeli bir süreç olduğu değerlendirilmektedir. Bu noktada Türkiye gibi mevcut üretim ve operasyon kabiliyeti yüksek müttefiklerin önemi daha da artmaktadır. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Donald Trump arasındaki görece yakın ilişki, Türkiye'nin ABD ile doğrudan temas kurabilme kapasitesini artırırken, NATO içindeki karar süreçlerinde dolaylı bir etki alanı da yaratabilmektedir.

SAVUNMA SANAYİ VE NATO KOLORDUSU: YENİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI VE ARTAN BEKLENTİLER

Rutte'nin ziyaretinde öne çıkan bir diğer başlık, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesine yönelik açık ve güçlü vurgular olmuştur. Rutte, Türkiye'nin bu alandaki üretim kabiliyetine dikkati çekerek öğrenilecek çok şey bulunduğunu ifade ederken, daha önce de Türkiye'yi stratejik ve teknik açıdan vazgeçilmez bir müttefik olarak tanımlamıştır. Bununla birlikte, Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin yalnızca NATO açısından değil, Avrupa güvenliği bakımından da kritik bir unsur olarak görüldüğü giderek daha açık biçimde ortaya çıkmaktadır. ASELSAN gibi kuruluşlara yönelik övgüler, ittifakın Türkiye'ye yaklaşımında daha pragmatik bir çizginin güçlendiğine işaret etmektedir.

ABD'nin rolünün azaldığı bir senaryoda NATO'nun Avrupa merkezli bir güvenlik yapısına yönelmesi gündeme gelirken, mevcut kapasite eksiklikleri Türkiye'nin önemini artırmaktadır. Olası bir senaryoda Türkiye'nin karar alma süreçlerinde daha aktif rol üstlenmesi, ortak savunmaya daha fazla katkı sağlaması ve Karadeniz, Akdeniz ile Orta Doğu gibi bölgelerde güvenlik sağlayıcı rolünü güçlendirmesi beklenebilir. Aynı zamanda Avrupa ile savunma işbirliğinin derinleşmesi ve ittifak içinde dengeleyici bir rol üstlenilmesi de öne çıkan beklentiler arasındadır.

Buna paralel olarak, Türkiye'de bir NATO kolordusu kurulmasına yönelik gelişmeler dikkat çekmektedir. Böyle bir yapılanma, NATO'nun güney kanadına verdiği önemin arttığını ve Türkiye'nin bu çerçevede daha merkezi bir rol üstlenebileceğini göstermektedir. Ancak olası bir kalıcı askeri varlık algısı ve bölgesel krizlere daha doğrudan dahil olma ihtimali, Ankara açısından dikkatli bir denge yönetimini gerekli kılmaktadır.

NATO YENİDEN ŞEKİLLENİRKEN TÜRKİYE'NİN KONUMU

Mark Rutte'nin Türkiye ziyareti, ittifakın dönüşüm süreci ile Türkiye'nin artan stratejik öneminin kesişim noktasında yer almaktadır. Ortaya çıkan tablo, üç temel gerçeğe işaret etmektedir: İlki Türkiye artık yalnızca bir sınır ülkesi değil, ittifakın stratejik yönelimini etkileyen bir merkez aktördür. İkincisi Avrupa'nın savunma kapasitesini artırma çabaları Türkiye gibi yüksek üretim ve operasyon kabiliyetine sahip müttefikler olmadan sınırlı kalacaktır. Son olarak Türkiye, geniş bir coğrafyada hem askeri hem de diplomatik kapasitesiyle NATO'nun en önemli çok alanlı aktörlerinden biri haline gelmiştir.

Bu çerçevede Türkiye, NATO için vazgeçilmez bir aktör olarak öne çıkarken, bu konum beraberinde fırsatlar kadar dikkatle yönetilmesi gereken riskleri de getirmektedir. Olası bir NATO-Rusya veya NATO-İran krizinde Ankara'nın ittifak yükümlülükleri ile bölgesel dengeleri gözetme ihtiyacı, daha karmaşık bir stratejik dengeyi gerekli kılacaktır. Ankara Zirvesi'ne giderken ortaya çıkan resim, Türkiye'nin yalnızca ev sahibi değil, aynı zamanda yeni güvenlik mimarisinin şekillenmesinde belirleyici aktörlerden biri haline geldiğine işaret etmektedir.

[Dr. Erman Tatlıoğlu, Bağımsız Araştırmacıdır.]

*Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.