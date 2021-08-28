Kanlı saldırıyı üstlendiler! 2014'te ortaya çıkan karanlık örgüt

28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:06 - Güncelleme: 28 Ağustos 2021 Cumartesi 08:06

Kabil'de en az 170 kişinin ölümüne, 150 kişinin ise yaralanmasına yol açan kanlı saldırıları DEAŞ'ın Horasan bölgesi kolu DEAŞ-K üstlendi. DEAŞ-K, ilk olarak 2014'ün sonlarında Doğu Afganistan'da ortaya çıktı. Örgüt kısa sürede büyük bir alanda etkinlik göstermeye başladı. Uyuşturucu ve mal kaçakçılığı yapan örgüt, Pakistan sınırındaki kilit bölgeleri kontrol etmek için Afganistan'daki Taliban hareketiyle çatıştı. DEAŞ, Taliban'ın meşruiyetini, evrensel bir İslami inançtan ziyade etnik ve milliyetçi dar bir tabandan almakla suçladı. İki grup arasındaki düşmanlık hem ideolojik farklılıklardan hem de kaynak rekabetinden kaynaklanıyor. DEAŞ-Horasan'ın bir önceki lideri Abdul Hasip Nisan 2017'de, ondan önceki lideri Hafız Sayid de Ağustos 2016'da öldürülmüştü.

TALİBAN'I HEDEF ALIYOR

DEAŞ-K Ocak 2015'te Taliban'a savaş ilan etti. DEAŞ-K'nın üstlendiği ilk saldırı, Mayıs 2015'te Nargarhar bölgesinde bulunan Kot'ta Taliban militanlarının öldürüldüğü bir saldırıydı. Daha sonra Taliban'la iş birliği yaptığını söylediği aşiretlere yönelik katliamlar yaptı. Taliban'ın bölgedeki de facto yöneticilerini başlarını keserek infaz etti. Örgütün kurulduğu senenin sonlarında Taliban, bin kişiden oluşan bir özel kuvvet oluşturdu. Özel güçler, DEAŞ-K'nın var olduğu Nangarhar, Farah, Helmand ve Zabul gibi eyaletlere gönderilmişti. Seneler içinde onlarca Taliban ve DEAŞ-K mensubunun öldüğü çatışmalar meydana geldi.

SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILAR

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan bir rapora göre militan sayısı 500 ile birkaç bin arasında değişen örgüt, Afganistan ve Pakistan'da son yıllarda gerçekleşen en kanlı saldırıların sorumluluğunu üstlendi. 2019'da Afgan ordusu, DEAŞ-K'nın yenildiğini fakat uyuyan hücrelerden saldırılar organize edebileceğini duyurmuştu. Camilerde, hastanelerde ve halka açık yerlerde sivilleri katletti. Ağustos 2019'da Kabil'de bir düğün sırasında Şiilere yönelik düzenlenen ve 91 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu da grup üstlendi. Mayıs 2020'de Kabil'de bir doğum hastanesini hedef alan saldırıda aralarında hamile kadınlar ve bebeklerin olduğu 25 kişiyi katletti.

YÜZLERCE SALDIRI DÜZENLEDİ

DEAŞ-K bu yıl başka kanlı terör saldırıları da düzenledi. Afganistan'daki BM'nin Yardım Misyonuna göre, sadece bu yılın ilk dört ayında DEAŞ kaynaklı 77 saldırı kayıtlara geçti. Bunun geçen yılın aynı dönemine kıyasla üç kat fazla olduğu belirtildi. Başka bir kaynak ise 1 Ocak ile 11 Ağustos arasında 216 saldırı yapıldığını, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 34 olduğunu iddia etti. Örgüt, ayrıca İngiltere merkezli mayın temizleme organizasyonu HALO Trust çalışanlarını da hedef almıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, HALO Trust'un CEO'su ise Taliban'ın kendilerine yardım ettiğini ve saldırganları uzaklaştırdığını söylemişti. (Yeni Şafak)