Kanseri kokladı!

Daily Mirror gazetesinin haberine göre, Londra sakini Emma Smith, oğulları için Terrier cinsi yavru bir köpek aldı. Smith ailesiyle birkaç ay yaşadıktan sonra Charlie isimli köpek aniden garip davranmaya, zıplayarak kadının sağ göğsünü koklamaya başladı. Smith başlarda giysisinin yemek koktuğunu düşündü ama Charlie devam eden zamanda birkaç ay boyunca sahibini koklamaya devam etti. Kadın, köpeğin ona bir şeyler anlatmaya çalıştığından şüphelenmeye başladı. Elle sağ göğsünü yoklayan Smith, bir kitle tespit etti. Köpeği sayesinde doktorlara başvuran İngiliz kadın, gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Tedavi başarılı olurken, doktorlar erken teşhisin Smith’i kurtardığını söyledi.