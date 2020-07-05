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Dünya

Kanye West, ABD başkanlığına aday olduğunu açıkladı! İlk destekçisi Elon Musk oldu

ABD'li ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını duyurdu. West'in ilk destekçisi ise Tesla CEO'su Elon Musk oldu.

IHA05 Temmuz 2020 Pazar 09:49 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 09:49
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Dünyaca ünlü şarkıcı Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını duyurdu.

ABD’li rapçi ve tasarımcı Kanye West, ABD başkanlığı için aday olacağını açıkladı. Daha önce Beyaz Saray koltuğunda oturmak istediğini açıklayan West sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tanrı’ya güvenerek, vizyonumuzu birleştirerek ve geleceğimizi inşa ederek büyük Amerika vaadini gerçekleştirmeliyiz" dedi.

Kanye West’in ilk destekçisi ise Tesla CEO’su Elon Musk oldu. Musk yaptığı açıklamada, başkan adayı olan West’i desteklediğini söyledi.

Kanye West, daha önce hem 2015 hem de 2018’de ABD başkanlığına aday olmak istediğini açıklamıştı.

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