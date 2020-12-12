Kaos mimarı Soros çıldırdı! Hedefinde bu kez Merkel var: Boyun eğdi

star.com.tr 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:18 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 13:26

Dünya üzerindeki birçok kaosta parmağı olan spekülatör George Soros, 'hukukun üstünlüğünün' gözetilmediği gerekçesiyle, Macaristan ve Polonya'yı hedef almıştı.

AB, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üye ülkelere yapılan yardımlar kapsamında, Soros'unkine benzer gerekçelerle Macaristan ve Polonya'ya yapılacak yardımları veto etti.

Avrupa Komisyonu, başlangıçta , pandemiyi atlatma fonlarının ödenmesi için üye devletlere 'hukukun üstünlüğü gereklilikleri' şartını koydu. AB, diğer bazı konuların yanı sıra medya, yargı ve LGBTI'ye verilmeyen hakları gerekçe göstererek, yardımları Budapeşte ve Varşova'ya bir baskı yöntemi olarak kullandı.

İKİ ÜLKEDEN BÜYÜK KOZ

Soros'un söylemleri ve AB'nin baskılarından sıkılan Macaristan ve Polonya, yedi yıllık AB bütçesinin tamamını veto etme tehdidinde bulunarak, Brüksel'in geri adım atmaya zorladı.

AB'nin geri adım atması, Polonya ve Macaristan'ı hedef gösteren Soros'u çıldırttı.

Soros, Macaristan ve Polonya'nın, AB'yi 'hukukun üstünlüğü' gerekçelerini bırakmaya ikna etmesini, Alman teslimiyet olarak nitelendirerek, Şansöyle Merkel'e ateş püskürdü.

Project Syndicate yer alan bir makaleye göre, dünyanın dört bir yanındaki 'açık toplum' kuruluşlarını finanse eden Soros, Merkel'i hedef aldı.

Kaos mimarı Soros, Merkel'i, "Macar ve Polonya zorbalığına boyun eğmekle" suçladı, yeniden başlayan görüşmelerden, Merkel'i sorumlu tuttu.

Soros, Polonya ve Macaristan'ın 'Avrupa Birliği'nin üzerine inşa edildiği değerlere küstahça meydan okuyor.' söylemini de devam ettirdi.

'AB, SOROS PLANINI UYGULUYOR'

Macar Başbakanı Viktor Orban'a şahsını ve ülkesini hedef alan Soros'a bağlı derneklere, üniversitelere ve Macaristan'daki diğer projelerine baskı uyguluyor.

Hükümet sözcüsü Zoltan Kovacs geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, AB'yi 'Soros Planını uygulamak' ve muhalif üye ülkelere şantaj ve baskı yapmakla suçladı.

'SOROS LİBERAL FÜHRER, AVRUPA DA GAZ ODASIDIR'

Macar Kültür Komiseri Szilard Demeter, geçen ay kaleme aldığı bir makalede Avrupa'da infiale neden olmuştu. Soros'a 'liberal Führer' diyen Demeter, 'Avrupa'yı Soros'un gaz odası' olarak nitelemişti.

Orta Avrupa'daki Amerikan Yahudi Komitesi ve Uluslararası Auschwitz Komitesi, Demeter'in yazsının kendilerini incittiğini açıklayarak bir özür talep etti.

Baskılara dayanamayan Demeter , yazısını geri çekmek zorunda kaldı.

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