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Dünya

Kaos ve krizin mimarı George Soros öldü mü?

Ülkelerin iç içişlerine karışarak kaos, kriz ve istikrar sorunu çıkaran ABD'li isim George Soros öldü mü? Dün çıkan iddialarda George Soros'un kalp krizi geçirerek öldüğü iddia edilmişti. Soros'un sözcüsü ise kalp krizi geçirdiğine dair söylentilerin yanlış olduğunu belirtti.

IHA15 Mayıs 2023 Pazartesi 22:36 - Güncelleme:
Kaos ve krizin mimarı George Soros öldü mü?
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Kriz ve kaosun mimarı olarak bilinen George Soros, hakkında ortaya atılan öldü iddialarının ardından açıklama yaptı. , Soros'un sosyal medyadan yaptığı açıklamada ölmediği ortaya çıktı.

KAOS VE KRİZİN MİMARI GEORGE SOROS ÖLDÜ MÜ?

Dün sosyal medyada ABD'li milyarder George Soros'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği iddiası büyük ses getirmişti. Sosyal medya hesabından öldüğüne dair iddialara yanıt veren Soros, "Kalp krizi geçirdiğime dair söylentiler tamamen yanlış. Hayattayım ve sağlığım yerinde" dedi.

Soros'un bir sözcüsü ise basına yaptığı açıklamada, Soros'un hayatta ve sağlıklı olduğunu ve sosyal medyada kalp krizi geçirdiğine dair söylentilerin yanlış olduğunu belirtti.

George Soros, komplo teorilerinde ve dezenformasyon çalışmalarında en çok hedef alınan isimler arasında yer alıyor.

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